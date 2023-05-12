ЕС предлагает официально запретить транспортировку российской нефти в Германию и Польшу

Введенные Европейским Союзом санкции в отношении закупки российской нефти через нефтепровод Дружба позволяли двум странам, а именно - Польше и Германии, продолжать получать нефть через северный участок нефтепровода.

В настоящее время обе страны уже прекратили получать нефть по данному трубопроводу, из-за собственных обещаний сократить ее закупку у России, пишет Вloomberg.

Согласно документам, на которые ссылается издание, теперь в ЕС предлагают официально запретить импорт. Это заставило бы несколько нефтеперерабатывающих заводов заняться сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативной нефти.

Германия и Польша в среднем импортировали около 480 000 баррелей в день через "Дружбу" в 2022 году. Россия остановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу еще 25 февраля,

Данное предложение будет частью 11-го пакета санкций ЕС. Она будет нуждаться в обсуждении и поддержке всех государств-членов и может измениться до окончательного принятия пакета.

Отмечается, что Польша настаивала на санкционировании северного маршрута "Дружба", поскольку иначе Варшаве было бы юридически тяжело расторгнуть свои контракты и придерживаться обязательства, которое она дала в прошлом году по прекращению импорта российской нефти. Страна расторгла свой последний контракт на поставку весной после того, как Россия прекратила поставки в феврале.

Исключения, разрешающие потоки через южную ветвь линии, обеспечивающей Венгрию, Словакию и Чешскую Республику, останутся в силе. Эти страны в среднем импортировали почти 290 000 баррелей в день, однако объемы в этом году несколько снизились.

Страны-члены Европейского Союза в среду, 10 мая, провели первое обсуждение нового пакета санкций против России, который будет нацелен на китайские и иранские компании и позволит ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.