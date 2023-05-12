ЄС пропонує офіційно заборонити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі

Введені Європейським Союзом санкції стосовно закупівлі російської нафти через нафтопровід “Дружба” дозволяли двом країнам, а саме - Польщі та Німеччині, продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу.

Наразі обидві країни вже припинили отримувати нафту даним трубопроводом, через власні обіцянки скоротити її закупівлю у Росії, пише Вloomberg.

Згідно з документами, на які посилається видання, тепер в ЄС пропонують офіційно заборонити такий імпорт. Це змусило би кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної нафти.

Німеччина та Польща в середньому імпортували близько 480 000 барелів на день через "Дружбу" у 2022 році. Росія зупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" до Польщі ще 25 лютого,

Дана пропозиція буде частиною 11-го пакету санкцій ЄС. Вона потребуватиме обговорення і підтримки всіх держав-членів і може змінитися до остаточного прийняття пакета.

Зазначається, що Польща наполягала на санкціонуванні північного маршруту "Дружба", оскільки інакше Варшаві було б юридично важко розірвати свої контракти та дотримуватися зобов’язання, яке вона дала минулого року, щодо припинення імпорту російської нафти. Країна розірвала свій останній контракт на постачання навесні після того, як Росія припинила поставки в лютому.

Винятки, що дозволяють потоки через південну гілку лінії, яка забезпечує Угорщину, Словаччину та Чеську Республіку, залишаться в силі. Ці країни в середньому імпортували майже 290 000 барелів на день, проте цьогоріч обсяги трохи знизилися.

Країни-члени Європейського Союзу у середу, 10 травня, провели перше обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який буде націлений на китайські та іранські компанії та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.