ЕС предоставит промежуточный отчет выполнения Украиной критериев на вступление в мае

При предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС назвали 7 критериев, выполнение которых является обязательным условием для дальнейшей интеграции Украины. Первая предварительная оценка того, как Украина выполняет кандидатские критерии на вступление в ЕС, будет представлена в мае 2023 года.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в комментариях "Украинской правде" во время общения с журналистами в Киеве.

"Мы рассчитываем, что в мае, когда будет заседание General affairs council, такая оценка будет представлена. Возможно, предварительные разговоры будут проходить также в Киеве, во время визитов разного уровня. А уже 20 марта я приму участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату», – заявила Стефанишина.

Официальная оценка Украины от Европейского Союза будет только в октябре, но для того, чтобы помочь Киеву и определить определенные проблемы ЕС в мае, даст "устную промежуточную оценку". В настоящее время, по качеству выполнения всех критериев Украины есть лишь оценки разных экспертов.

У Совета ЕС по общим вопросам заседание запланировано на 30 мая в Брюсселе, однако для рассмотрения украинского вопроса Еврокомиссия может собраться еще раз. В Украине надеются, что к тому времени смогут завершить выполнение большинства требований.

"Я приглашу коллег в Украину и считаю, что это заседание General affairs council могло бы состояться в Киеве. Несколько блоков у нас уже политически завершены, остались технические вопросы... Остаются задачи по имплементации закона о национальных меньшинствах. Глава НАБУ назначен; концепция реформирования правоохранительных органов подготовлена и должна быть одобрена решением президента; завершится процесс отбора членов ВККС. Таким образом, мы закрываем антикоррупционный, правоохранительный и судебный блок", – пояснила Стефанишина УП.

Вице-премьер уверена в том, что реформа системы отбора судей Конституционного суда также будет воспринята положительно, хотя не будет назначаться 7-м членом Совещательной группы экспертов (ДГЭ), как рекомендовала Венецианская комиссия.

"Мы не нашли никаких юридических оснований для того, чтобы был седьмой эксперт. Мы провели переговоры с Венецианской комиссией и Еврокомиссией и договорились, что модель отбора судей КСУ будет базироваться на моделях, действовавших для других судебных органах, как-то ВРП: в частности , решение ДГЭ будет приниматься четырьмя голосами", – заявила она.

Стефанишина рассказала, что Украина почти на 80% выполнила обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.