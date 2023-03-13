ЄС надасть проміжковий звіт про виконання Україною критеріїв на вступ у травні

Під час надання Україні статусу кандидата, у ЄС назвали 7 критеріїв, виконання яких є обов’язковою умовою для подальшої інтеграції України. Перша попередня оцінка того, як Україна виконує кандидатські критерії на вступ до ЄС буде представлена у травні 2023 року.

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Про це розповіла віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина у коментарях "Українській правді" під час спілкування з журналістами у Києві.

"Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council, така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня. А вже 20 березня я візьму участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де ми проговоримо всі 7 рекомендацій та визначимо конкретну дату", – заявила Стефанішина.

Офіційна оцінка України від Європейського Союзу буде лише у жовтні, але для того щоб допомогти Києву і визначити певні проблеми ЄС у травні надасть "усну проміжну оцінку". На даний час, щодо якості виконання всіх критерії Україною є лише оцінки різних експертів.

У Ради ЄС з загальних питань засідання заплановане на 30 травня у Брюсселі, однак для розгляду українського питання Єврокомісія може зібратися ще раз. В Україні ж сподіваються, що до того часу зможуть завершити виконання більшості вимог.

"Я запрошу колег в Україну і вважаю, що це засідання General affairs council могло би відбутися в Києві. Декілька блоків у нас вже політично завершені, лишилися технічні питання... Залишаться завдання щодо імплементації закону про національні меншини. Очільник НАБУ призначений; концепція реформування правоохоронних органів підготовлена і має бути схвалена рішенням президента; завершиться процес відбору членів ВККС. Таким чином ми закриваємо антикорупційний, правоохоронний і судовий блок", – пояснила Стефанішина УП.

Віцепрем’єрка впевнена у тому, що реформа системи відбору суддів Конституційного суду також буде сприйнята позитивно, хоча призначення 7-го члена Дорадчої групи експертів (ДГЕ) не буде, як рекомендувала Венеційська комісія.

"Ми не знайшли жодних юридичних підстав для того, щоби був сьомий експерт. Ми провели переговори з Венеційською комісією та з Єврокомісією та домовилися, що модель відбору суддів КСУ буде базуватися на моделях, що діяли для інших судових органах, як-то ВРП: зокрема, рішення ДГЕ буде ухвалюватися 4-ма голосами", – ноголосила вона.

Стефанішина розповіла, шо Україна майже на 80% виконала зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.