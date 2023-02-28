Еврокомиссия объявила два конкурса по поддержке украинского бизнеса

Европейская комиссия открыла два конкурса проектных предложений под общим названием ReadyForEU с общим бюджетом 7,5 млн евро для поддержки украинских предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что первый проект под названием Business Bridge имеет бюджет в 4,5 млн евро и предоставит финансовую поддержку украинским малым и средним предприятиям, пострадавшим от войны. Помощь предоставят в виде ваучеров на доступ к услугам и участие в торговых выставках в ЕС. Проектом будут управлять организации поддержки бизнеса, такие как Европейская сеть предприятий, Европейская сеть кластеров и другие.

Целью конкурса называют создание консорциума бизнес-организаций, который отберет до 1500 украинских бизнесов, ориентированных на рост и устойчивое развитие. Они получат прямую поддержку в размере до 2500 евро. Эта прямая поддержка покрывает расходы на услуги по поддержке бизнеса:

исследование рынка для поиска европейских партнеров;

юридические, организационные и финансовые консультации по созданию новой компании или адаптации существующей;

помощь в участии или поездках на торговые выставки в ЕС;

юридические консультации по правам интеллектуальной собственности.

Второй конкурс, Erasmus for Young Entrepreneurs – Ukraine, с бюджетом 3 млн евро, позволит молодым украинским предпринимателям получить опыт ведения бизнеса в других европейских странах.

Проект станет частью уже существующей программы Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), в которой приняли участие более 22 000 предпринимателей со всей Европы. В прошлом году в EYE приняли участие 79 украинцев.

По результатам конкурса будут отобраны организации в Украине и ЕС, которые наберут около 430 новых украинских предпринимателей и подберут для них принимающий бизнес в ЕС. После этого участникам окажут финансовую поддержку и возместят их расходы на проживание и поездки.

Конкурсы открыты с 28 февраля 2023 года, а украинский бизнес и предприниматели смогут подавать заявки в последнем квартале этого года.

Напомним, что 2 февраля Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе "Единый рынок". Тогда свои подписи поставили премьер-министр Украины Денис Шмигаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Как теперь отметили в ЕК, конкурсы для предпринимателей являются результатом этого соглашения.