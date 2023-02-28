Єврокомісія оголосила два конкурси для підтримки українського бізнесу

Європейська комісія відкрила два конкурси проєктних пропозицій під спільною назвою ReadyForEU із загальним бюджетом 7,5 млн євро для підтримки українських підприємців. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Зазначається, що перший проєкт під назвою Business Bridge має бюджет у 4,5 млн євро й надасть фінансову підтримку українським малим та середнім підприємствам, які постраждали від війни. Допомогу нададуть у вигляді ваучерів на доступ до послуг та участь у торговельних виставках в ЄС. Проєктом управлятимуть організації підтримки бізнесу, такі як Європейська мережа підприємств, Європейська мережа кластерів та інші.

Метою конкурсу називають створення консорціуму бізнес-організацій, який відбере до 1500 українських бізнесів, орієнтованих на зростання та сталий розвиток. Вони отримають пряму підтримку у розмірі до 2500 євро. Ця пряма підтримка покриватиме витрати на послуги з підтримки бізнесу:

дослідження ринку для пошуку європейських партнерів;

юридичні, організаційні та фінансові консультації щодо створення нової компанії або адаптації існуючої;

допомога в участі або поїздках на торгові виставки в ЄС;

юридичні консультації з питань прав інтелектуальної власності.

Другий конкурс, Erasmus for Young Entrepreneurs - Ukraine, з бюджетом 3 млн євро, дозволить молодим українським підприємцям отримати досвід ведення бізнесу в інших європейських країнах.

Проєкт стане частиною вже існуючої програми Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), в якій уже взяли участь понад 22 000 підприємців із усієї Європи. Торік у EYE взяли участь 79 українців.

За результатами конкурсу будуть відібрані організації в Україні та ЄС, які наберуть до 430 нових українських підприємців та підберуть для них приймаючий бізнес у ЄС. Після цього учасникам нададуть фінансову підтримку та покрито їхні витрати на проживання та поїздки.

Конкурси відкриті з 28 лютого 2023 року, а український бізнес і підприємці зможуть подавати заявки в останньому кварталі цього року.

Нагадаємо, що 2 лютого Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі "Єдиний ринок". Тоді свої підписи поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як тепер зауважили в ЄК, конкурси для підприємців є результатом цієї угоди.