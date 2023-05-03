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Еврокомиссия выделила 500 млн евро на укрепление оборонной промышленности
Еврокомиссия приняла решение, направленное на увеличение производственных мощностей Европейского Союза и разрешение текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов. На соответствующие цели выделяют 500 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что это должно усилить способность оборонной промышленности ЕС обеспечить своевременную поставку боеприпасов и ракет в Европу. Своевременная доступность такой продукции в достаточных объемах важна для безопасности блока и его постоянных усилий по поддержке Украины.
Как объяснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Европа усиливает поддержку по трем направлениям, среди которых – доставка снарядов из имеющихся запасов стран ЕС, а также совместная закупка боеприпасов для Украины.
!И сегодня мы работаем на третьем направлении. Наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе", – высказалась она.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. На соответствующие цели решили выделить 2 млрд евро.
Еврокомиссар Тьерри Бретон сообщал, что ЕС планирует дополнительно потратить от 300 до 500 миллионов евро на поддержку производителей боеприпасов. Блок намерен предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.
Источник фото: ua.depositphotos.com