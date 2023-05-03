Єврокомісія виділила 500 млн євро на зміцнення оборонної промисловості

Єврокомісія ухвалила рішення, спрямоване на збільшення виробничих потужностей Європейського Союзу і вирішення поточної нестачі боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів. На відповідні заходи виділяють 500 млн євро. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що це має посилити здатність оборонної промисловості ЄС забезпечити своєчасне постачання боєприпасів і ракет до Європи. Своєчасна доступність такої продукції у достатніх обсягах є важливою для безпеки блоку та його постійних зусиль з підтримки України.

Як пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європа посилює підтримку за трьома напрямками, серед яких – доставка снарядів із наявних запасів країн ЄС, а також спільна закупівля боєприпасів для України.

"І сьогодні ми працюємо на третьому напрямку. Нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі", – висловилася вона.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні. На відповідні цілі вирішили виділити 2 млрд євро.

Єврокомісар Тьєррі Бретон повідомляв, що ЄС планує додатково витратити від 300 до 500 мільйонів євро на підтримку виробників боєприпасів. Блок має намір надати Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом 12 місяців.

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