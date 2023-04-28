Резніков про мільйон боєприпасів від ЄС: це на довгу перспективу

Україна поступово накопичує боєприпаси, а програма від Європейського Союзу щодо мільйона снарядів розрахована на довшу перспективу. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Укрінформ".

За його словами, накопичення відбувається як по контрактах із закордонними партнерами, так і з українськими виробниками.

"Дискусія ж, яка триває зараз у ЄС, стосується теми безперебійного забезпечення ЗСУ запчастинами (з можливістю їх оновлення та обслуговування) та боєприпасами до кінця війни. Тобто йдеться про запуск виробництва боєприпасів у європейських країнах за європейські гроші з метою забезпечення України. Тому цифра у мільйон снарядів 155 калібру – це в довгу (перспективу). Це не означає, що це вже буде завтра", – сказав міністр.

Стосовно можливості закупівлі артилерійських снарядів поза європейською економічною зоною міністр зазначив, що наразі триває відповідне обговорення.

"Деякі колеги нас підтримують, вони кажуть: українцям все одно, де виготовлятимуться боєприпаси, головне, щоб вони були своєчасно. Але з точки зору сьогоднішніх, найближчих планів, ця дискусія нас не непокоїть", – висловився Резніков.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися ще кілька держав.

Передбачалося, що ЄС закупить один мільйон снарядів для України протягом 12 місяців. 23 березня лідери країн Європейського Союзу підтримали цю ініціативу.

Питання відповідних контрактів ще обговорюється. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповідав, що в Європі немає достатньої кількості боєприпасів, а такі країни, як Південна Корея та Ізраїль мають їх набагато більше. Однак Франція виступила проти закупівлі озброєння за межами ЄС.