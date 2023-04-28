Резников о миллионе боеприпасов от ЕС: это на долгую перспективу

Украина постепенно накапливает боеприпасы, а программа от Европейского Союза касательно миллиона снарядов рассчитана на более долгую перспективу. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает "Укринформ".

По его словам, накопление происходит как по контрактам с зарубежными партнерами, так и с украинскими производителями.

"Дискуссия же, которая продолжается сейчас в ЕС, касается темы бесперебойного обеспечения ВСУ запчастями (с возможностью их обновления и обслуживания) и боеприпасами до конца войны. То есть речь идет о запуске производства боеприпасов в европейских странах за европейские деньги с целью обеспечения Украины. Поэтому цифра в миллион снарядов 155 калибра – это в долгую (перспективу). Это не значит, что это уже будет завтра», – сказал министр.

Относительно возможности закупки артиллерийских снарядов вне европейской экономической зоны министр отметил, что в настоящее время продолжается соответствующее обсуждение.

"Некоторые коллеги нас поддерживают, они говорят: украинцам все равно, где будут производиться боеприпасы, главное, чтобы они были своевременно. Но с точки зрения сегодняшних, ближайших планов, эта дискуссия нас не беспокоит", – выразился Резников.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились еще несколько стран.

Предполагалось, что ЕС закупит один миллион снарядов для Украины в течение 12 месяцев. 23 марта лидеры стран Европейского Союза поддержали эту инициативу.

Вопрос соответствующих контрактов еще обсуждается. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказывал, что в Европе нет достаточного количества боеприпасов, а такие страны как Южная Корея и Израиль имеют их гораздо больше. Однако Франция выступила против закупки вооружения вне ЕС.