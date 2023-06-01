Европарламент поддержал предложение ЕК по поставке Украине боеприпасов: что это значит

Европейский парламент поддержал предложения Европейской Комиссии о срочных поставках Украине боеприпасов и ракет, в то же время помогая государствам-членам пополнить их запасы.

Соответствующий доклад был проголосован 1 июня в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европейского парламента, передает "Интерфакс-Украина".

Участие в голосовании приняли 625 депутатов, из которых 446 проголосовали "за", 67 – "против" и 112 воздержались.

Далее ЕП начнет переговоры с Европейским Советом по дальнейшему принятию закона на пленарном заседании, которое запланировано на июль.

В частности, в предложениях Европейской комиссии отмечается, что этот подход состоит из двух компонентов.

Так, первый предлагает мероприятия, направленные на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности ЕС. Второй – предусматривает меры, направленные на укрепление внутреннего рынка и гарантирование надежных поставок.

Еврокомиссия предлагает выделить на эти предложения 500 млн евро с даты вступления закона в силу до 30 июня 2025 года.

Напомним, Еврокомиссия 3 мая одобрила решение, направленное на увеличение производственных мощностей Европейского Союза и разрешение текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов. На соответствующие меры предлагают выделить 500 млн. евро.

Ранее Генсек НАТО отмечал, что ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время расходы России составляют около 20000 снарядов.

Фото: ua.depositphotos.com