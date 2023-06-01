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Европарламент поддержал предложение ЕК по поставке Украине боеприпасов: что это значит
Европейский парламент поддержал предложения Европейской Комиссии о срочных поставках Украине боеприпасов и ракет, в то же время помогая государствам-членам пополнить их запасы.
Соответствующий доклад был проголосован 1 июня в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европейского парламента, передает "Интерфакс-Украина".
Участие в голосовании приняли 625 депутатов, из которых 446 проголосовали "за", 67 – "против" и 112 воздержались.
Далее ЕП начнет переговоры с Европейским Советом по дальнейшему принятию закона на пленарном заседании, которое запланировано на июль.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в предложениях Европейской комиссии отмечается, что этот подход состоит из двух компонентов.
Так, первый предлагает мероприятия, направленные на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности ЕС. Второй – предусматривает меры, направленные на укрепление внутреннего рынка и гарантирование надежных поставок.
Еврокомиссия предлагает выделить на эти предложения 500 млн евро с даты вступления закона в силу до 30 июня 2025 года.
Напомним, Еврокомиссия 3 мая одобрила решение, направленное на увеличение производственных мощностей Европейского Союза и разрешение текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов. На соответствующие меры предлагают выделить 500 млн. евро.
Ранее Генсек НАТО отмечал, что ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время расходы России составляют около 20000 снарядов.
Фото: ua.depositphotos.com