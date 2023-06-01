Європарламент підтримав пропозицію ЄК щодо постачання Україні боєприпасів: що це означає

Європейський парламент підтримав пропозиції Європейської Комісії про термінове постачання Україні боєприпасів і ракет, водночас допомагаючи державам-членам поповнити їхні запаси.

Відповідну доповідь було проголосовано 1 червня у Брюсселі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

Участь у голосуванні взяли 625 депутатів, з яких 446 проголосували "за", 67 - "проти" і 112 утрималися.

Далі ЄП розпочне переговори з Європейською Радою з подальшим ухваленням закону на пленарному засіданні, яке заплановане на липень.

Зокрема, у пропозиціях Європейської Комісії зазначається, що цей підхід складається з двох компонентів.

Так, перший пропонує заходи, спрямовані на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості ЄС. Другий - передбачає заходи, спрямовані на зміцнення внутрішнього ринку та гарантування надійних постачань.

Єврокомісія пропонує виділити на ці пропозиції 500 млн євро з дати набуття законом чинності до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Єврокомісія 3 травня схвалила рішення, спрямоване на збільшення виробничих потужностей Європейського Союзу і вирішення поточної нестачі боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів. На відповідні заходи пропонують виділити 500 млн євро.

Раніше Генсек НАТО зазначив, що ЗСУ використовують від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. Водночас витрати Росії сягають близько 20000 снарядів.

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