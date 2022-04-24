Евросоюз возобновит торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить ее связь в Россией

Евросоюз намерен возобновить приостановленные в 2013 году торговые переговоры с Нью-Дели, чтобы ослабить зависимость Индии от отношений с Россией.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, ЕС также планирует создать Совет по технологиям, членом которого станет Нью-Дели.

Сообщается, что в задачи Совета могут войти общая координация по защите данных пользователей, общее регулирование соцсетей и развитие цифровизации.

Евросоюз и Индия ведут переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с 2007 года.

В 2013 году диалог был приостановлен из-за разногласий по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа ряда товаров, в частности, автомобилей, на общий рынок.

Представители ЕС и Нью-Дели неоднократно заявляли о своём желании возобновить переговоры.

Также сообщается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля.

Отметим, ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, на него приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

Напомним, Индия отказала в посадке самолету SDF Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи украинцам, которые были вынуждены бежать от войны в другие страны.

А когда Генассамблея Организации Объединенных Наций голосовала за приостановление членства России в Совете по правам человека, Индия назвали резолюцию об этом политизированным документом и проголосовала против.