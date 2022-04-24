Євросоюз відновить торговельні переговори з Індією, щоб послабити її зв'язок з Росією

Євросоюз має намір відновити призупинені у 2013 році торгові переговори з Нью-Делі, щоб послабити залежність Індії від відносин із Росією.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, ЄС також планує створити Раду з технологій, членом якої стане Нью-Делі.

Повідомляється, що до завдань Ради можуть увійти загальна координація захисту даних користувачів, загальне регулювання соцмереж та розвиток цифровізації.

Євросоюз та Індія ведуть переговори про укладання всеосяжної угоди про вільну торгівлю з 2007 року.

У 2013 році діалог було призупинено через розбіжності з питань прав на об'єкти інтелектуальної власності, інформаційної безпеки в компаніях IT-сектору та доступу низки товарів, зокрема автомобілів на загальний ринок.

Представники ЄС та Нью-Делі неодноразово заявляли про своє бажання поновити переговори.

Також повідомляється, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн планує зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня.

Зазначимо, що ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії, на нього припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.

Нагадаємо, Індія відмовила у посадці літака SDF Японії, призначеного для доставки гуманітарної допомоги українцям, які були змушені втекти від війни до інших країн.

А коли Генасамблея Організації Об'єднаних Націй голосувала за призупинення членства Росії у Раді з прав людини, Індія назвала резолюцію про це політизованим документом та проголосувала проти.