Францию обвиняют в торможении процесса поставки боеприпасов Украине

Европейские страны обвинили Францию в затягивании плана по пополнению запасов артиллерийских снарядов для Украины.

Париж требует начать производство боеприпасов на тех объектах, которые находятся внутри Евросоюза, потому что хочет убедиться, что это принесет пользу только находящимся в ЕС фирмам, сообщает The Telegraph.

Французские официальные лица утверждали, что только входящим в ЕС оборонным компаниям следует разрешить доступ к новым прибыльным контрактам. Свое требование Франция выдвинула в ходе переговоров по новой схеме закупки одного миллиона 155-мм артснарядов и усилению поставок в Киев.

В издании отметили, что Париж явно предпочитает расходы ЕС на собственные отрасли, а не на помощь Украине. Такое требование может значительно замедлить поддержку Украины, поскольку существует много доступных производственных мощностей за пределами ЕС.

"Многие государства-члены высказали другое мнение, чем Франция. Если мы хотим действовать немедленно, что необходимо, допуск компаний, не входящих в ЕС", — сказал дипломат с ЕС.

В настоящее время единственной страной, не входящей в ЕС, которой будет позволено производить боеприпасы по этой схеме, является Норвегия. Она входит в Европейское оборонное агентство, которое будет координировать закупки.

В настоящее время страны ЕС предоставили Украине только 350 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а Брюссель возместил государствам-членам 450 миллионов евро из расчета 1285 евро за снаряд.

Согласно данным западной разведки, силы Киева ежедневно выпускают около 6000 артиллерийских снарядов, в то время как Россия выпускает 20 000 артиллерийских снарядов в день – столько же производят европейские производители оборонной техники ежемесячно.

Великобритания и другие не входящие в ЕС союзники по НАТО выразили обеспокоенность, что централизованные закупки оружия Брюсселем могут создать бюрократические барьеры внутри альянса.

Германия считает, что она вместе с партнерами в Европейском Союзе должна как можно быстрее обеспечить Украину боеприпасами, ведь недавно страны ЕС пришли к консенсусу по ускоренной поставке и закупке артснарядов, чтобы помочь Украине. Блок начал дискуссию о том, как это реализовать.