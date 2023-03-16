Францію звинувачують у гальмуванні процесу постачання боєприпасів Україні

Європейські країни у середу звинуватили Францію у затягуванні плану щодо поповнення запасів артилерійських снарядів для України.

Париж вимагає розпочати виробництво боєприпасів на тих об’єктах, що є всередині Євросоюзу, бо хоче впевнитися, що це принесе користь лише фірмам, які знаходяться в ЄС, повідомляє The Telegraph.

Французькі офіційні особи стверджували, що лише оборонним компаніям, які входять в ЄС, слід дозволити доступ до нових прибуткових контрактів. Свою вимогу Франція висунула під час переговорів щодо нової схеми закупівлі одного мільйона 155-мм артснарядів та посилення поставок до Києва.

У виданні зазначили, що Париж явно віддає перевагу видаткам ЄС на власні галузі, а не на допомогу Україні. Така вимога може значно уповільнити підтримку України, оскільки є багато доступних виробничих потужностей за межами ЄС.

"Багато держав-членів висловили іншу думку, ніж Франція. Якщо ми хочемо діяти негайно, що необхідно, допуск компаній, що не входять до ЄС", — сказав дипломат з ЄС.

Наразі єдиною країною, що не входить до ЄС, і якій буде дозволено виробляти боєприпаси за цією схемою є Норвегія. Вона входить до Європейського оборонного агентства, яке координуватиме закупівлі.

На даний час, країни ЄС надали Україні лише 350 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, а Брюссель відшкодував державам-членам 450 мільйонів євро, з розрахунку 1285 євро за снаряд.

Згідно з даними західної розвідки, сили Києва щодня випускають близько 6000 артилерійських снарядів , тоді як Росія випускає 20 000 артилерійських снарядів на день – стільки ж виробляють європейські виробники оборонної техніки щомісяця.

Велика Британія й інші союзники по НАТО, які не входять до ЄС, висловили занепокоєння, що централізовані закупівлі зброї Брюсселем можуть створити бюрократичні бар’єри всередині альянсу.

Німеччина вважає, що вона разом із партнерами в Європейському Союзі має якнайшвидше забезпечити Україну боєприпасами, адже нещодавно країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні. Блок почав дискусію про те, як це реалізувати.