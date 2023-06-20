G7 обещает усилить борьбу с российским ракетным производством

Страны "Большой семерки" (G7) увеличат усилия, чтобы лишить Россию компонентов для производства ракет. Об этом говорится в сообщении послов G7, опубликованном в Twitter.

Дипломаты уверяют, что удваивают текущие усилия.

"Послы G7 выражают поддержку всем украинцам, переживающим постоянную угрозу и разрушение от ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы избавить Россию от компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине", – говорится в сообщении.

Отметим, что это заявление появилось через несколько суток после того, как в ночь на 13 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области. Тогда 12 человек погибли, еще 38 пострадали.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что ракета Х-101, запущенная войсками РФ, была изготовлена в апреле 2023 года. Он указывал, что около 50 компонентов в этой ракете (преимущественно – микроэлектроника) были произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в Россию.