- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
G7 обещает усилить борьбу с российским ракетным производством
Страны "Большой семерки" (G7) увеличат усилия, чтобы лишить Россию компонентов для производства ракет. Об этом говорится в сообщении послов G7, опубликованном в Twitter.
Дипломаты уверяют, что удваивают текущие усилия.
"Послы G7 выражают поддержку всем украинцам, переживающим постоянную угрозу и разрушение от ракетных атак России. Мы удваиваем наши усилия, чтобы избавить Россию от компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине", – говорится в сообщении.
Отметим, что это заявление появилось через несколько суток после того, как в ночь на 13 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области. Тогда 12 человек погибли, еще 38 пострадали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что ракета Х-101, запущенная войсками РФ, была изготовлена в апреле 2023 года. Он указывал, что около 50 компонентов в этой ракете (преимущественно – микроэлектроника) были произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в Россию.