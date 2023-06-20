G7 обіцяє посилити боротьбу з російським ракетним виробництвом

Країни "Великої сімки" (G7) збільшать зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет. Про це йдеться в повідомленні послів G7, опублікованому в Twitter.

Дипломати запевняють, що подвоюють поточні зусилля.

"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що ця заява зʼявилася через кілька діб після того, як у ніч на 13 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді 12 людей загинули, ще 38 постраждали.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що ракета Х-101, яку запустили війська РФ, була виготовлена в квітні 2023 року. Він указував, що близько 50-ти компонентів у цій ракеті (переважно – мікроелектроніка) були вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені в Росію.