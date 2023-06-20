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G7 обіцяє посилити боротьбу з російським ракетним виробництвом
Країни "Великої сімки" (G7) збільшать зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет. Про це йдеться в повідомленні послів G7, опублікованому в Twitter.
Дипломати запевняють, що подвоюють поточні зусилля.
"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", – йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що ця заява зʼявилася через кілька діб після того, як у ніч на 13 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді 12 людей загинули, ще 38 постраждали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що ракета Х-101, яку запустили війська РФ, була виготовлена в квітні 2023 року. Він указував, що близько 50-ти компонентів у цій ракеті (переважно – мікроелектроніка) були вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені в Росію.