Германия возобновила торговлю сжиженным газом с Россией

Правительство Германии столкнулось с критикой, поскольку государственная компания SEFE, когда-то известная как Gazprom Germania, снова начинает торговлю сжиженным природным газом с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, Securing Energy for Europe GmbH, являющееся бывшим подразделением российского газового гиганта ПАО "Газпром", планирует в начале следующего месяца начать загружать СПГ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири.

Критики говорят, что такое поведение противоречит обещаниям Германии избегать работы с российским СПГ в результате войны Кремля в Украине.

Отмечается, что германские порты и газовые сети не участвуют в этом процессе. Судно SEFE заберет российский груз по пути перевалки в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию.

"Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом. Экономические проблемы с Россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас поверить политике", - сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы "Левая партия".

Издание пишет, что этот случай подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как Россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион в прошлом году.

При этом официальный Берлин выступает против закупки СПГ из России, хотя и не запрещает его. В январе власти проинформировали компании, "что будет принимать соответствующие меры по исключению закупок российского СПГ, если это возможно".

SEFE столкнулась с финансовыми проблемами из-за связей с российским газовым гигантом в первые месяцы войны прошлого года, что побудило правительство в Берлине вмешаться, чтобы остановить крах фирмы. Его бизнес в основном ведется трейдерами из Лондона и Сингапура.

Теперь критики хотят знать, почему Германия разрешает поставки, если ее позиция в течение месяцев заключалась в том, чтобы избегать российского СПГ.

Напомним, Германия стремится открыть к началу 2024 года терминал по приему сжиженного природного газа, связанный с инфраструктурой российского газопровода "Северный поток".