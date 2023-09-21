Німеччина відновила торгівлю скрапленим газом із Росією

Уряд Німеччини зіткнувся з критикою, оскільки державна компанія SEFE знову починає торгівлю скрапленим природним газом з Росією.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, Securing Energy for Europe GmbH, який є колишнім підрозділом російського газового гіганта ПАТ "Газпром", планує на початку наступного місяця почати завантажувати СПГ, вироблений на Ямальському заводі в Сибірі​​.

Критики кажуть, що така поведінка суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським СПГ у результаті війни Кремля в Україні.

Зазначається, що німецькі порти та газові мережі не беруть участі в цьому процесі. Судно SEFE забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня і доставить його в Індію.

"Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з Росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас повірити політики", — сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія".

Видання пише, що даний випадок підкреслює складність і глобальний характер торгівлі СПГ, на яку Європейський Союз все більше покладається після того, як Росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року.

При цьому, офіційний Берлін виступає проти закупівлі СПГ з Росії, хоча і не забороняє його. У січні влада поінформувала компанії, "що буде вживати відповідних заходів для виключення закупівель російського СПГ, якщо це можливо".

SEFE, колись відома як Gazprom Germania, зіткнулася з фінансовими проблемами через зв’язки з російським газовим гігантом у перші місяці війни минулого року, що спонукало уряд у Берліні втрутитися, щоб зупинити крах фірми. Його бізнес в основному ведеться трейдерами з Лондона та Сінгапуру.

Тепер критики хочуть знати, чому Німеччина дозволяє постачання, якщо її позиція протягом місяців полягала в тому, щоб уникати російського СПГ.

Нагадаємо, Німеччина прагне відкрити до початку 2024 року термінал з прийому зрідженого природного газу, пов'язаний з інфраструктурою російського газопроводу "Північний потік".