Германия заморозила уже €4,5 млрд российских активов

Германия с начала введения санкций Евросоюза против России по состоянию на сегодняшний день заморозила уже российские активы на сумму 4,48 миллиарда евро.

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Об этом заявил в среду в Берлине немецкий министр финансов Кристиан Линднер, передает n-tv. Речь идет о средствах Центробанка РФ, а также об активах неких компаний, однако подробностей чиновник не уточнил.

Отметим, что месяц назад Линднер заявлял, что не видит препятствий для обсуждения предложений по конфискации активов Банка России в иностранной валюте и направлению этих средств на восстановление Украины.

Тогда министр отмечал, что Германия уже ведет соответствующие дискуссии в ЕС и в формате "Большой семерки", "и такие предложения находятся на рассмотрении".

Накануне же немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение.

Напомним, что ЕС ввел против России уже шесть пакетов санкций, в том числе в начале июня запретил покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны союза. Для Венгрии, однако сделали исключение, а для Болгарии и Хорватии - предусмотрели отсрочку. Кроме того, от системы SWIFT отключили три российских банка.