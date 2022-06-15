- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Германия заморозила уже €4,5 млрд российских активов
Германия с начала введения санкций Евросоюза против России по состоянию на сегодняшний день заморозила уже российские активы на сумму 4,48 миллиарда евро.
Об этом заявил в среду в Берлине немецкий министр финансов Кристиан Линднер, передает n-tv. Речь идет о средствах Центробанка РФ, а также об активах неких компаний, однако подробностей чиновник не уточнил.
Отметим, что месяц назад Линднер заявлял, что не видит препятствий для обсуждения предложений по конфискации активов Банка России в иностранной валюте и направлению этих средств на восстановление Украины.
Тогда министр отмечал, что Германия уже ведет соответствующие дискуссии в ЕС и в формате "Большой семерки", "и такие предложения находятся на рассмотрении".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне же немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение.
Напомним, что ЕС ввел против России уже шесть пакетов санкций, в том числе в начале июня запретил покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны союза. Для Венгрии, однако сделали исключение, а для Болгарии и Хорватии - предусмотрели отсрочку. Кроме того, от системы SWIFT отключили три российских банка.