Німеччина заморозила вже €4,5 млрд російських активів

Німеччина з початку введення санкцій Євросоюзу проти Росії станом на сьогодні заморозила вже російські активи на суму 4,48 мільярда євро.

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Про це заявив у середу в Берліні німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер, повідомляє n-tv. Мова йде про кошти Центробанку РФ, а також про активи деяких компаній, проте подробиць чиновник не уточнив.

Зазначимо, що місяць тому Лінднер заявляв, що не бачить перешкод для обговорення пропозицій щодо конфіскації активів Банку Росії в іноземній валюті та спрямування цих коштів на відновлення України.

Тоді міністр зазначав, що Німеччина вже веде відповідні дискусії у ЄС та у форматі "Великої сімки", "і такі пропозиції перебувають на розгляді".

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна в рамках зусиль підвищення ефективності санкцій проти Росії створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження.

Нагадаємо, що ЄС запровадив проти Росії вже шість пакетів санкцій, у тому числі на початку червня заборонив купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн союзу. Для Угорщини, однак, зробили виняток, а для Болгарії та Хорватії - передбачили відстрочку. Крім того, від системи SWIFT відключили три російські банки.