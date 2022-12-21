Глава СБУ Малюк: стратегия Путина по захвату Украины провалилась, в частности из-за неадекватной оценки ситуации

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что стратегия лидера РФ по захвату Украины в начале полномасштабного вторжения в феврале оказалась провальной, в частности, и из-за его неадекватной оценки ситуации.

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Об этом он заявил в интервью 1+1.

"Заигрался, закрался, узнал. Это — бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет 2 варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", – отметил Малюк.

По его словам, у СБУ есть уникальный пакет доказательств преступлений РФ в этой войне для будущих международных уголовных судов. Открыто единое материнское уголовное производство, в котором спецслужба вместе с Офисом генерального прокурора накапливает все имеющиеся материалы.

При этом, как отметил Малыш, Путин 20 лет агентурно проникал в Украину. Поэтому СБУ активно выявляет всех агентов сети и нейтрализует их. Ведь, среди прочего, они также занимаются планированием и подготовкой покушений на политическое и военное руководство нашего государства.

"Таких историй не одна и не две, скажу так: их до десяти. Служба безопасности вовремя выявляет такие планы врага и нейтрализует их", – добавил глава СБУ.

Ранее он сообщил, что Служба безопасности Украины сосредоточена на задержании предателей внутри страны и самоочищении собственных рядов. Кроме того, СБУ также приступила к обнаружению российских агентов в средние УПЦ (МП).