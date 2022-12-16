В начале вторжения Путин приказал Кадырову убить Зеленского, - WSJ

В первые дни полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину лидер страны-агрессора Владимир Путин отдал приказ главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ.

Путин десятилетиями использовал госбюджет, чтобы поддерживать лояльность Кадырова. Теперь последний пытается выполнить требования русского лидера во время войны.

"Эти отношения - одни из важнейших в России - демонстрируют риски и вознаграждения, связанные с поддержкой системы Путина. Кадыров защищает интересы Кремля в Чечне. В течение почти 20 лет Москва посылала ему миллиарды долларов, которые он использовал, чтобы управлять своим регионом как собственной территорией с собственной частной армией", - говорится в материале издания.

По словам бывшего российского чиновника, у чеченского лидера есть прямая линия с Путиным, по ней президент РФ контактирует с Кадыровым лично, а не из-за помощников, как это происходит с другими губернаторами России.

Как утверждают источники WSJ, Российский президент "ценит управленческие качества Кадырова" и доверяет ему. Вероятно, это лидер страны-агрессора предписывал именно ему организовать покушение на Зеленского.

Но Кадриров не ожидал, что его бойцам не удастся даже дойти до Киева. Как отмечает WSJ, военные из Чечни столкнулись с сильным сопротивлением украинских сил и были вынуждены бежать так же, как другие россияне с севера Украины.

Ранее сообщалось, что боевики русского частной военной компании "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Перед этим советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.