На початку вторгнення Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, — WSJ

В перші дні повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну лідер країни-агресора Володимир Путін віддав наказ голові Чеченської Республіки Рамзану Кадирову зайняти урядовий квартал у Києві та вбити президента Володимира Зеленського.

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Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на представників української розвідки та СБУ.

Путін десятиліттями використовував держбюджет, щоб підтримувати лояльність Кадирова. Тепер останній намагається виконати вимоги російського лідера під час війни.

"Ці стосунки — одні з найважливіших у Росії — демонструють ризики та винагороди, пов’язані з підтримкою системи Путіна. Кадиров захищає інтереси Кремля у Чечні. Протягом майже 20 років Москва надсилала йому мільярди доларів, які він використовував, щоб керувати своїм регіоном як власною територією з власною приватною армією", — йдеться в матеріалі видання.

За словами колишнього російського чиновника, у чеченського лідера є пряма лінія з Путіним, по ній президент РФ контактує з Кадировим особисто, а не через помічників, як це відбувається з іншими губернаторами Росії.

Як стверджують джерела WSJ, Російський президент "цінує управлінські якості Кадирова" і довіряє йому. Ймовірно, то лідер країни-агресора наказував саме йому організувати замах на Зеленського.

Але Кадриров не очікував, що його бійцям не вдасться навіть дійти до Києві. Як зазначає WSJ, військові з Чечні зіткнулися з сильним опором українських сил і вимушені були тікати так само, як інші росіяни з півночі України.

Раніше повідомлялося, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Перед цим радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив уже понад десять спроб замахів на його життя.