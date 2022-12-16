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На початку вторгнення Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, — WSJ
В перші дні повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну лідер країни-агресора Володимир Путін віддав наказ голові Чеченської Республіки Рамзану Кадирову зайняти урядовий квартал у Києві та вбити президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на представників української розвідки та СБУ.
Путін десятиліттями використовував держбюджет, щоб підтримувати лояльність Кадирова. Тепер останній намагається виконати вимоги російського лідера під час війни.
"Ці стосунки — одні з найважливіших у Росії — демонструють ризики та винагороди, пов’язані з підтримкою системи Путіна. Кадиров захищає інтереси Кремля у Чечні. Протягом майже 20 років Москва надсилала йому мільярди доларів, які він використовував, щоб керувати своїм регіоном як власною територією з власною приватною армією", — йдеться в матеріалі видання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами колишнього російського чиновника, у чеченського лідера є пряма лінія з Путіним, по ній президент РФ контактує з Кадировим особисто, а не через помічників, як це відбувається з іншими губернаторами Росії.
Як стверджують джерела WSJ, Російський президент "цінує управлінські якості Кадирова" і довіряє йому. Ймовірно, то лідер країни-агресора наказував саме йому організувати замах на Зеленського.
Але Кадриров не очікував, що його бійцям не вдасться навіть дійти до Києві. Як зазначає WSJ, військові з Чечні зіткнулися з сильним опором українських сил і вимушені були тікати так само, як інші росіяни з півночі України.
Раніше повідомлялося, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Перед цим радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив уже понад десять спроб замахів на його життя.