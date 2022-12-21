Очільник СБУ Малюк: стратегія Путіна з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що стратегія лідера РФ щодо захоплення України на початку повномасштабного вторгнення у лютому виявилася провальною, зокрема, і через його неадекватну оцінку ситуації.

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Про це він заявив в інтерв'ю 1+1.

"Загрався, закрався, зазнався. Це — бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає 2 варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – зазначив Малюк.

За його словами, що СБУ має унікальний пакет доказів злочинів РФ у цій війні для майбутніх міжнародних кримінальних судів. Відкрито єдине материнське кримінальне провадження, в якому спецслужба разом з Офісом генерального прокурора накопичує всі наявні матеріали.

При цьому, як зауважив Малюк, Путін 20 років агентурно проникав Україну. Тому СБУ активно виявляє всіх агентів мережі та нейтралізувати їх. Адже серед іншого вони також займаються плануванням і підготовкою замахів на політичне та військове керівництво нашої держави.

"Таких історій не одна і не дві, скажу так: їх до десяти. Служба безпеки вчасно виявляє такі плани ворога та нейтралізує їх", – додав очільник СБУ

Раніше він повідомив, що Служба безпеки України зосереджена на затриманні зрадників всередині країни та самоочищенні власних лав. Крім того, СБУ також взялася за виявлення російських агентів в середні УПЦ (МП).