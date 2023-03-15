Готовили диверсии на железной дороге: в Польше разоблачили шпионскую сеть РФ

Польские спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, которая работала на Россию и занималась подготовкой диверсий в Польше. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали шестерых причастных.

Об этом сообщает польское RMF FM.

Как сообщает корреспондент издания, задержаны иностранцы "из-за восточной границы", работавшие на российские спецслужбы.

Польские агенты задержали их после обнаружения на важнейших маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер. В частности, злоумышленники фиксировали движение на железнодорожных участках в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом. Там якобы концентрируется западное оружие и боеприпасы перед отправкой в Украину.

Камеры были также установлены в других частях Польши. По данным издания, российские шпионі фиксировали движение и затем "сливали" изображение в сеть.

В связи с активностью диверсантов сотрудники польских спецслужб и полицейские приведены в состояние повышенной готовности. Под особым наблюдением – стратегически важные железнодорожные объекты Польши, а также ключевые объекты критической инфраструктуры.

Напомним, по информации ГУР, в странах Европы продолжает активно действовать шпионская сеть РФ, которая пытается помешать поставке западного оружия для Украины. В последнее время агенты Кремля якобы сосредоточились на нейтрализации путей поставки вооружения.