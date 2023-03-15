Готували диверсії на залізниці: у Польщі викрили шпигунську мережу РФ

Польські спецслужби ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на Росію і займалася підготовкою диверсій у Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох причетних.

Про це повідомляє польське RMF FM.

Як повідомляє кореспондент видання, затримані є іноземцями "з-за східного кордону", які працювали на російські спецслужби.

Польські агенти затримали їх після виявлення на важливих маршрутах і залізничних вузлах прихованих камер. Зокрема, зловмисники фіксували рух на залізничних ділянках у районі аеропорту в Ясьонці під Жешувом. Там нібито концентрується західна зброя і боєприпаси перед відправкою до України.

Камери також були встановлені в інших частинах Польщі. За даними видання, російські засланці фіксували рух і потім "зливали" зображення у мережу.

У зв'язку з активністю диверсантів співробітники польських спецслужб та поліціянти приведені у стан підвищеної готовності. Під особливим наглядом - стратегічно важливі залізничні об'єкти Польщі, а також ключові об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, у країнах Європи продовжує активно діяти шпигунська мережа РФ, яка намагається перешкодити постачанню західної зброї для України. Останнім часом агенти Кремля нібито зосередилася на нейтралізації шляхів постачання озброєння.