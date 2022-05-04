Группа Bonduelle из Франции продолжит работать в России

Крупный производитель продуктов Bonduelle решил не уходить с российского рынка. Об этом бренд сообщает в отчете за третий квартал 2021−2022 финансового года (июль-июнь).

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"В рамках своей миссии компания обеспечивает непрерывность своей деятельности в России, чтобы прокормить не только 145 миллионов россиян, но и 90 миллионов жителей соседних стран, снабжаемых продукцией российских заводов группы", — указано в отчете.

Причем Bonduelle намерена направить всю прибыль от продаж в российском сегменте на будущую "реконструкцию поврежденной инфраструктуры сельскохозяйственных и пищевых экосистем в Украине".

Bonduelle — французская компания, производитель овощных консервов. Основное производство находится в Краснодарском крае Российской Федерации.

Напомним, французская сеть супермаркетов Auchan и компания по производству продуктов питания Danone заявили, что собираются частично уйти с рынка России. При этом российские СМИ со ссылкой на пресс-службы офисов компаний в Москве опровергают эту информацию.

Ранее компания Nestle заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину. Но компания будет поставлять свою продукцию на российский рынок.