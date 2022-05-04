Група Bonduelle із Франції продовжить працювати в Росії

Великий виробник продуктів Bonduelle вирішив не йти з російського ринку. Про це бренд повідомляє у звіті за третій квартал 2021-2022 фінансового року (липень-червень).

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"У рамках своєї місії компанія забезпечує безперервність своєї діяльності в Росії, щоб прогодувати не лише 145 мільйонів росіян, а й 90 мільйонів жителів сусідніх країн, які постачаються продукцією російських заводів групи", — зазначено у звіті.

Причому Bonduelle має намір направити весь прибуток від продажів у російському сегменті на майбутню "реконструкцію пошкодженої інфраструктури сільськогосподарських та харчових екосистем в Україні".

Bonduelle – французька компанія, виробник овочевих консервів. Основне виробництво знаходиться в Краснодарському краї Російської Федерації.

Нагадаємо, французька мережа супермаркетів Auchan і компанія з виробництва продуктів харчування Danone заявили, що збираються частково піти з ринку Росії. При цьому російські ЗМІ із посиланням на пресслужби офісів компаній у Москві спростовують цю інформацію.

Раніше компанія Nestle заявила, що припинила всі капітальні інвестиції в Росію після її вторгнення в Україну. Але компанія постачатиме свою продукцію на російський ринок.