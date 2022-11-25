ГУР МО провело космическую разведку 150 районов расположения врага

Главное управление разведки Минобороны провело космическую радиолокационную разведку объектов россиян. Благодаря этому вывили около 2600 единиц военной техники РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.

"ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.

Всего благодаря проекту обнаружено и подтверждено около 2600 единиц военной техники.

"В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага. Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", - отметили в разведке.

Напомним, телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявил о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней.

Но турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать собранные деньги и решила передать три беспилотника бесплатно.

Поэтому в конце августа фонд Сергея Притулы за эти деньги украинцев приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Дополнительно ВСУ получили доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.