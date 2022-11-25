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ГУР МО провело космическую разведку 150 районов расположения врага
Главное управление разведки Минобороны провело космическую радиолокационную разведку объектов россиян. Благодаря этому вывили около 2600 единиц военной техники РФ.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.
"ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Всего благодаря проекту обнаружено и подтверждено около 2600 единиц военной техники.
"В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага. Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", - отметили в разведке.
Напомним, телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявил о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней.
Но турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать собранные деньги и решила передать три беспилотника бесплатно.
Поэтому в конце августа фонд Сергея Притулы за эти деньги украинцев приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Дополнительно ВСУ получили доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.