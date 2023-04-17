Имя россиянина, казнившего украинского пленного, уже известно - Буданов

Начальник ГУР Минобороны заявил, что разведке известно имя российского солдата, отрезавшего голову украинскому военнопленному.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью NV.UA.

"Да, есть... Кто он - мы знаем", - заявил Буданов в ответ на вопрос, есть ли у него данные на исполнителя преступления.

Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где он находится, и отметил, что случаи подобных преступлений являются "единичными".

Буданов намекнул, что этот военный может быть ликвидирован.

"Возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", – сказал Буданов.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в украинской разведке уже примерно знают, кто и где именно мог жестоко казнить пленника.

11 апреля в сети распространили видео с очередными зверствами со стороны российских окупантов – они отрезали голову украинскому пленнику. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.