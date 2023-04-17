Ім'я росіянина, який стратив українського полоненого, вже відомо - Буданов

Начальник ГУР Міноборони заявив, що розвідці відоме ім'я російського солдата, який відрізав голову українському військовополоненому

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю NV.UA.

"Так, є. ... Хто він - ми знаємо", - заявив Буданов у відповідь на запитання, чи є у нього дані на виконавця злочину.

Глава ГУР Міноборони відмовився повідомляти, де він перебуває, й зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".

Буданов натякнув, що цього військового може бути ліквідовано.

"Повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трохи інша статистика, що якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в українській розвідці вже приблизно знають, хто й де саме міг жорстоко стратити полоненого.

11 квітня в мережі поширили відео з черговими звірствами з боку російських окупантів – вони відрізали голову українському полоненому. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.