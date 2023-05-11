Из Германии будут депортировать нелегальных мигрантов из-за наплыва украинских беженцев

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими чиновниками решили упростить и ускорить депортацию нелегальных мигрантов и ускорить предоставление убежища беженцам, которым разрешено остаться в стране.

Власти Германии вынуждены прибегать к такой крайности, поскольку они пытаются разместить и поддержать более 1 миллиона беженцев из Украины, прибывших за последние 14 месяцев, пишет Вloomberg.

Наплыв убежавших украинцев значительно уменьшил возможности Германии предоставить убежище около 250 тыс. беженцев, прибывших из Афганистана, Сирии или Ирака.

Шольц рассказал, что федеральное правительство согласилось выделить в этом году дополнительный 1 млрд. евро для финансирования жилья и интеграции украинских беженцев.

Издание сообщает, что в то же время правительство и премьер-министры 16 земель согласовали ряд мер, направленных на ускорение ареста и депортации мигрантов, которым была отклонена просьба об убежище. Это может существенно увеличить количество жилых комнат.

В то же время федеральные земли Германии решили не продлевать льготный период для украинских водителей. Потому после года пребывания в стране украинцы должны регистрировать транспортные средства.

В прошлом году Германия выделила дополнительно 2,4 миллиарда евро на покрытие финансовых затрат для выплат украинским беженцам.