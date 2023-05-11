З Німеччини депортуватимуть нелегальних мігрантів через наплив українських біженців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими чиновниками вирішили спростити і пришвидшити депортацію нелегальних мігрантів та прискорити надання притулку тим біженцям, яким дозволено залишитися в країні.

Влада Німеччини змушена вдаватися до такої крайності, оскільки вони намагаються розмістити та підтримати понад 1 мільйон біженців з України, які прибули за останні 14 місяців, пише Вloomberg.

Наплив українців, які втекли від війни, значно зменшив можливості Німеччини надати притулок близбко 250 тис біженців, які прибули з Афганістану, Сирії чи Іраку.

Шольц розповів, що федеральний уряд погодився виділити цього року додатковий 1 мільярд євро для фінансування житла та інтеграції українських біженців.

Видання повідомляє, що в той же час уряд і прем'єр-міністри 16 земель погодили низку заходів, спрямованих на прискорення арешту та депортації мігрантів, яким було відхилено прохання про притулок. Це може значно збільшити кількість житлових кімнат.

В той же час, федеральні землі Німеччини вирішили не продовжувати пільговий період для українських водіїв. Тому після року перебування в країні українці мають реєструвати транспортні засоби.

Минулого року Німеччина виділила додатково 2,4 мільярди євро на покриття фінансових витрат для виплат українським біженцям.