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Кабмин на время военного положения отменил таможенный контроль непродовольственной продукции
В Украине таможенный контроль непродовольственной продукции не будет осуществляться во время действия военного положения. Такое решение принял Кабмин, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, решение об отмене государственного контроля непродовольственной продукции будет действовать до остановки или отмены военного положения.
"Остановлено временно", - отметил Мельничук.
Напомним, Еврокомиссия на год отменила все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановила действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как утверждает президент Зеленский, на очереди уже новые решения европейских партнеров по либерализации нашего экспорта.
В субботу, 30 апреля, также вступил в силу закон о льготах на НДС и таможенные пошлины для товаров, ввезенных в Украину из-за рубежа, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро.