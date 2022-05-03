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Кабмин на время военного положения отменил таможенный контроль непродовольственной продукции

таможня
Таможня. Фото из открытых источников

В Украине таможенный контроль непродовольственной продукции не будет осуществляться во время действия военного положения. Такое решение принял Кабмин, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, решение об отмене государственного контроля непродовольственной продукции будет действовать до остановки или отмены военного положения.

"Остановлено временно", - отметил Мельничук.

Напомним, Еврокомиссия на год отменила все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановила действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.

Как утверждает президент Зеленский, на очереди уже новые решения европейских партнеров по либерализации нашего экспорта.

В субботу, 30 апреля, также вступил в силу закон о льготах на НДС и таможенные пошлины для товаров, ввезенных в Украину из-за рубежа, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро.

Автор:
Сергей Горелов