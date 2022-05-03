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Кабмін на час воєнного стану скасував митний контроль непродовольчої продукції
В Україні митний контроль непродовольчої продукції не здійснюватиметься під час дії воєнного стану. Таке рішення ухвалив Кабмін, повідомив речник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, рішення про відміну державного контролю непродовольчої продукції діятиме до зупинки або скасування воєнного стану.
"Зупинено тимчасово", - наголосив Мельничук.
Нагадаємо, Єврокомісія на рік скасувала всі мита та квоти на український експорт, а також зупинила дію антидемпінгових тарифів – заходів, які держави застосовують для розвитку власних виробників за допомогою митних обмежень для імпортерів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як стверджує президент Зеленський, на черзі вже нові рішення європейських партнерів щодо лібералізації нашого експорту.
У суботу, 30 квітня, також набув чинності закон про пільги на ПДВ та мито для товарів, ввезених в Україну з-за кордону, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.