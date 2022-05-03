Кабмін на час воєнного стану скасував митний контроль непродовольчої продукції

В Україні митний контроль непродовольчої продукції не здійснюватиметься під час дії воєнного стану. Таке рішення ухвалив Кабмін, повідомив речник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, рішення про відміну державного контролю непродовольчої продукції діятиме до зупинки або скасування воєнного стану.

"Зупинено тимчасово", - наголосив Мельничук.

Нагадаємо, Єврокомісія на рік скасувала всі мита та квоти на український експорт, а також зупинила дію антидемпінгових тарифів – заходів, які держави застосовують для розвитку власних виробників за допомогою митних обмежень для імпортерів.

Як стверджує президент Зеленський, на черзі вже нові рішення європейських партнерів щодо лібералізації нашого експорту.

У суботу, 30 квітня, також набув чинності закон про пільги на ПДВ та мито для товарів, ввезених в Україну з-за кордону, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.