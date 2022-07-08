Канада может передать России газовую турбину, несмотря на санкции, — Reuters

Киев призывает Канаду отказаться от передачи турбины российскому монополисту "Газпрому" для поставок природного газа в Германию, потому что это решение противоречит санкциям в отношении страны-агрессора.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве энергетики Украины.

В июне "Газпром" сократил пропускную способность газопровода "Северный поток-1" до 40% от обычного уровня, объяснив это "задержкой возврата оборудования, обслуживаемого немецкой Siemens Energy в Канаде". Оттава и не должна была передавать турбину, так как введенные против РФ санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом.

Однако источники Reuters сообщают, что Украина располагала информацией о том, что Канада готовится передать турбину. Более того, есть информация, что решение о возврате турбины уже принято, потому что "Канада и Германия не хотят, чтобы турбина стала поводом для прекращения Россией поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".

В свою очередь украинская сторона подчеркивает, что нет необходимости идти в обход санкций.

"Турбин семь, это только одна из них, а тех, что сейчас работают, хватает на полную мощность", — сообщили в Минэнерго Украины.

Отметим, что "Газпром" продолжает уменьшать поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.

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