Канада може передати Росії газову турбіну, незважаючи на санкції, — Reuters

Київ закликає Канаду відмовитися від передачі турбіни російському монополісту "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, тому що це рішення суперечить санкціям щодо країни-агресора.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у Міністерстві енергетики України.

У червні "Газпром" скоротив пропускну спроможність газопроводу "Північний потік-1" до 40% від звичайного рівня, пояснивши це "затримкою повернення обладнання, яке обслуговує німецька Siemens Energy в Канаді". Оттава і не повинна була передавати турбіну, оскільки введені проти РФ санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом.

Однак джерела Reuters повідомляють, що Україна мала інформацію про те, що Канада готується передати турбіну. Більше того, є інформація, що рішення про повернення турбіни вже ухвалено, тому що "Канада та Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала приводом для припинення Росією постачання газу газопроводом "Північний потік-1".

У свою чергу українська сторона наголошує, що немає необхідності йти в обхід санкцій.

"Турбін сім, це лише одна з них, а тих, що зараз працюють, вистачає на повну потужність", - повідомили в Міненерго України.

Зазначимо, що "Газпром" продовжує зменшувати постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com