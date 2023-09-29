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Кандидатов в госслужащие на деоккупированных территориях больше не будут опрашивать о мотивации и эрудиции
Кабинет министров 29 сентября упростил зачисление в кадровый резерв государственной службы на деоккупированных территориях, отменив необходимость заполнения определенных анкетных данных. Об этом сообщают Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №524 от 23 мая, которым была предусмотрена реализация экспериментального проекта по созданию такого резерва работников государственных органов.
В частности, желающим приобщиться к кадровому резерву больше не потребуется проходить мотивационный опросник и тест на общую эрудицию. Причиной называется то, что это значительно усложняет процедуру заполнения анкеты.
Также больше не потребуется указывать информацию о самых сильных компетенциях, личных чертах и хобби. Кроме того, анкета будет дополнена графами, содержащими уточняющую информацию о желающем присоединиться к резерву, что требуется для формирования статистических данных.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заполнять анкету теперь можно будет только на украинском языке. За достоверность информации будет отвечать подавшее ее лицо. Кроме того, в перечень координаторов экспериментального проекта решением правительства включена Высшая школа публичного управления, которая прорабатывает анкеты и формирует перечень лиц, отвечающих критериям на замещение должностей.
Также введена обязанность государственного органа-участника проекта, на должность в котором назначено лицо из резерва, в пятидневный срок уведомлять о таком назначении Национальное агентство по вопросам государственной службы.
Напомним, что платформа работает в Украине уже почти три месяца. За это время, по данным Минреинтеграции, в системе зарегистрировано уже около 2 тысяч анкет от желающих получить такие должности.
Источник фото: ua.depositphotos.com