Кандидатів в держслужбовці на деокупованих територіях більше не опитуватимуть про мотивацію та ерудицію

Кабінет міністрів 29 вересня спростив зарахування до кадрового резерву державної служби на деокупованих територіях, скасувавши необхідність заповнення певних анкетних даних. Про це повідомляють Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №524 від 23 травня, якою було започатковано реалізацію експериментального проекту щодо створення такого резерву працівників державних органів.

Зокрема, охочим долучитися до кадрового резерву більше не буде потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію. Причиною називається те, що це значно обтяжує процедуру заповнення анкети.

Також більше не буде потреби вказувати інформацію щодо найсильніших компетенцій, особистих рис та хобі. Крім того, анкета буде доповнена графами, що містять уточнювальну інформацію про бажаючого долучитися до резерву, що потрібно для формування статистичних даних.

Натомість заповнювати анкету відтепер можна буде лише українською мовою. За достовірність інформації відповідатиме особа, яка її подала. Крім того, до переліку координаторів експериментального проекту рішенням уряду включено Вищу школу публічного управління, яка опрацьовує анкети та формує перелік осіб, які відповідають критеріям на заміщення посад.

Також запроваджено обовʼязок державного органу-учасника проекту, на посаду в якому призначено особу з резерву, у п’ятиденний строк повідомляти про таке призначення Національне агентство з питань державної служби.

Нагадаємо, що платформа працює в Україні вже майже три місяці. За цей час, за даними Мінреінтеграції в системі зареєстровано вже близько 2 тисяч анкет від охочих отримати такі посади.

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