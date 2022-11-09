Китай усиливает готовность армии к войне

Китай планирует укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации в мире.

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Об этом пишет Reuters.

"Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне", - заявил глава КНР Си Цзиньпинь.

По его словам, безопасность страны становится все более нестабильной и неопределенной.

Такое заявление Цзиньпина во вторник распространил государственный телеканал CCTV.

Ранее в преддверии возможной встречи с президентом США Джо Байденом в Индонезии на саммите G 20 Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Соединенными Штатами, чтобы найти пути взаимопонимания в пользу обеих стран.

Си Цзиньпин, только что переизбранный на третий срок в должности лидера правящей Коммунистической партии, контролирующей вторую по величине экономику мира, осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и недавно заявил, что Китай никогда не откажется от права применять силу против него.

Между КНР и США были разногласия относительно политики Китая в отношении Тайваня, отношений Китая с Россией и попыток США предотвратить продажи своих технологий китайским компаниям.

Как ранее писало Delo.ua, в настоящее время КНР является центром силы, в котором в Кремле видят предполагаемого союзника и поддержку в противостоянии с западными демократиями. И хотя официально Пекин осудил войну в Украине, с другой стороны, Китай оказывает определенную поддержку России закупая у нее нефть.