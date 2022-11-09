Китай посилює готовність армії до війни

Китай планує зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі.

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Про це пише Reuters.

“Китай всебічно посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни”, - заявив голова КНР Сі Цзіньпінь.

За його словами, безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною".

Таку заяву Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV.

Раніше напередодні можливої ​​зустрічі з президентом США Джо Байденом в Індонезії на самміті G 20 Сі Цзіньпін заявив, що готовий працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти шляхи взаєморозуміння на користь обох країн.

Сі Цзіньпін , якого щойно переобрали на третій термін на посаді лідера правлячої Комуністичної партії, яка контролює другу за величиною економіку світу, засудив іноземне втручання у справи Тайваню і нещодавно заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти нього.

Між КНР та США були розбіжності щодо політики Китаю відносно Тайваню, відносин Китаю з Росією та нещодавно спроб США запобігти продажу своїх технологій китайським компаніям.

Як раніше писало Delo.ua, наразі КНР є тим центром сили, в котрому у Кремлі бачать ймовірного союзника та підтримку в протистоянні з західними демократіями. І хоча офіційно Пекін засудив війну в Україні, з іншого боку Китай надає певну підтримку Росії закуповуючи у неї нафту.