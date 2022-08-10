Китай завершил военные учения вблизи Тайваня

Китайская армия "выполнила разные задачи" вблизи Тайваня, но будет проводить регулярное патрулирование, что свидетельствует о том, что Пекин будет продолжать давление на остров.

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Об этом сообщает Reuters.

Возмущенный визитом в Тайбэй на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Китай продолжил свои крупнейшие в истории учения вокруг самоуправляемого острова, который он считает своим собственным, более чем на четыре дня, чем было запланировано изначально.

Обучение на прошлой неделе включало запуски баллистических ракет, некоторые из которых пролетели над столицей острова Тайбэй, и имитировали морские и воздушные атаки в окружающем небе и водах.

В кратком заявлении китайской стороны говорится, что во время совместных военных операций вокруг Тайваня военные "успешно выполнили разные задачи и эффективно проверили комплексные боевые возможности войск".

"Китайские военные будут следить за изменениями ситуации в районе Тайваньского пролива, продолжать тренировку и подготовку к бою, организовывать регулярное патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива, решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении армии КНР.

Представитель Министерства обороны Тайваня Сунь Ли-фан заявил в ответ на заявление Китая, что согласно предпосылке не ослабления боевой готовности Тайбэй "полностью откорректирует распределение сил на основе таких факторов, как угроза противника".

Напомним, Нэнси Пелоси проводила тур по странам Азии, в его рамках посетила и Тайвань, о чем не было известно до последнего мгновения. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в то же время, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.

В целом КНР показала свое возмущение по поводу визита на остров Пелоси всплеском военной активности вокруг Тайваня, вызовом посла США в Пекине и прекращением импорта нескольких сельскохозяйственных продуктов из Тайваня.

Накануне ее прибытия на остров Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.

Несмотря на это, Пелоси провела встречу с президентом Цай Ин Вэнь, а также с другими политическими лидерами Тайваня. После этого Вооруженные силы Китая перешли к активной фазе военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня.

Отметим, Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.