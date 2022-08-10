Китай завершив військові навчання поблизу Тайваню

Китайська армія "виконала різні завдання" поблизу Тайваню, але буде проводити регулярне патрулювання, що свідчить про те, що Пекін продовжуватиме тиск на острів.

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Про це повідомляє Reuters.

Обурений візитом до Тайбею минулого тижня спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, Китай продовжив свої найбільші в історії навчання навколо самокерованого острова, який він вважає своїм власним, на понад чотири дні, ніж було заплановано спочатку.

Навчання минулого тижня включали запуски балістичних ракет, деякі з яких пролетіли над столицею острова Тайбей, і імітували морські та повітряні атаки в навколишньому небі та водах.

У короткій заяві китайської сторони йдеться, що під час спільних військових операцій навколо Тайваню військові "успішно виконали різні завдання та ефективно перевірили комплексні бойові можливості військ".

"Китайські військові будуть стежити за змінами ситуації в районі Тайванської протоки, продовжувати тренування і підготовку до бою, організовувати регулярне патрулювання бойової готовності в напрямку Тайванської протоки, рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться у заяві армії Китаю.

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Лі-фан заявив у відповідь на заяву Китаю, що згідно з передумовою не послаблення бойової готовності Тайбей "повністю відкоригує розподіл сил на основі таких факторів, як загроза противника".

Нагадаємо Пелосі проводила тур по країнам Азії, в його рамках відвідала і Тайвань, про що не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.

Загалом КНР показала своє обурення з приводу візиту на острів Пелосі сплеском військової активності навколо Тайваню, викликом посла США в Пекіні та припиненням імпорту кількох сільськогосподарських продуктів із Тайваню.

Напередодні її прибуття на острів Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.

Незважаючи на це, Пелосі провела зустріч з президентом Цай Ін Вень, а також з іншими політичними лідерам Тайваню. Після цього Збройні сили Китаю перейшли до активної фази військових навчань з бойовими стрільбами в шести зонах навколо Тайваню.

Зазначимо, Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.