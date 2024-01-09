Комитет Рады перенес рассмотрение решения о законопроекте о мобилизации

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки перенес рассмотрение решения о законопроекте о мобилизации на среду, 10 января.

Об этом народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Тelegram.

"Комитет обороны сегодня заседание завершил и перенес вопрос по мобилизации на завтра. Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения) и в зал законопроект пойдет 11 января на голосование в первом чтении", - написал он.

Народная депутат Ирина Фриз во время телемарафона высказала мнение, что Министерство обороны, являющееся разработчиком данного законопроекта, могло бы отозвало его для дальнейшего совершенствования и внесения необходимых корректировок.

"По состоянию на сегодняшний день есть предложение, чтобы Минобороны подготовило очередной драфт относительно изменений, которые необходимо внести. И в таком формате, с замечаниями от фракций он может быть внесен в ВР для первого чтения", - отметила она.

Как сообщал бывший представитель президента в Раде Федор Вениславский, Комитет по нацбезопасности работал над этим законопроектом в течение последних трех дней.

По информации "Укринформа", по состоянию на 9 января в Верховной Раде уже зарегистрировано пять законопроектов об усовершенствовании процесса мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. При этом народные депутаты подали четыре альтернативных проекта закона.

Вчера Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

"Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по вопросам здоровья нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов", – написала глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для сторонников.

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