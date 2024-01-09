Комітет Ради переніс розгляд рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки переніс розгляд рішення стосовно законопроєкту про мобілізацію на середу, 10 січня.

Про це народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Тelegram.

"Комітет оборони сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра. Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроект піде 11 січня на голосування у першому читанні", - написав він.

Народна депутатка Ірина Фріз під час телемарафону висловила думку, що Міністерство оборони, яке є розробником даного законопроєкту, могло б відкликало його для подальшого вдосконалення і внесення необхідних коригувань.

"Станом на сьогодні є пропозиція, аби Міноборони підготувало черговий драфт щодо змін, які необхідно внести. І в такому форматі, із зауваженнями від фракцій він може бути внесений у ВР для першого читання", - зазначила вона.

Додамо, що як повідомляв колишній представник президента в Раді Федір Веніславський, Комітет з нацбезпеки працював над цим законопроєктом протягом останніх трьох днів.

За інформацією "Укрінформу", станом на 9 січня у Верховній Раді вже зареєстровано п’ять законопроєктів про удосконалення процесу мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. При цьому, народні депутати подали чотири альтернативні проєкти закону.

Вчора Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроекті про мобілізацію №10378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.

"Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків. Разом з тим, Міністверство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів", - написала голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухильників.

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