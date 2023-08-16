Кулеба завершил отбор потенциальных послов Украины "со стороны": больше всего заявок подал бизнес

Министр закондонных дел Дмитрий Кулеба 16 августа завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, прошедшими первый открытый набор на такие должности. Об этом глава дипломатического ведомства сообщил на своей странице в Instagram.

По словам министра, с марта, когда был начат отбор, МИД получил и проработал 1104 заявки. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны, военные, представители сектора безопасности и обороны, 7% – действующие и бывшие дипломаты.

Кроме того, заявки подавали адвокаты и правозащитники, представители гражданского общества, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие и другие категории граждан.

"Все всегда хотят быстрых результатов. И я не исключение. Но мы понимали с самого начала, что открытый набор подразумевает чрезвычайно тщательную проверку каждой кандидатуры. Поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным", - отметил Кулеба.

Он указал, что именно поэтому из более 1 тысячи заявок было отобрано только 16 , но это, по оценке чиновника, действительно квалифицированные, мотивированные и "очень мощные" кандидаты.

"Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора. В дипломатии есть принцип - ничего не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому не могу рассказывать о конкретных кандидатах, пока они не прошли остальные стадии процесса", - пояснил глава МИД.

В то же время он заверил, что отобранные люди являются "лучшими из лучших", ведь конкурс был, по сути, 69 человек на место: все они очень разные, но все добились успехов в своих сферах и имеют амбиции и способность быть полезными Украине.

"Работа посла - профессиональная и ответственная, поэтому и требования так высоки. Поиск и назначение послов Украины за границей - это в общем сложный и достаточно длительный процесс. Раньше он также был закрыытым. Открытый набор ломает эту традицию и дает равные шансы всем, кто имеет способности, компетенции и амбиции", – добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что перед украинской дипломатией стоят чрезвычайно сложные, амбициозные и масштабные задачи, поэтому состав дипломатической службы следует усиливать и расширять, особенно в Африке и Азии.

"Нам нужно также больше профессиональных кандидатов, которые знают, как привлекать инвестиции и продвигать экспорт. Все это за счет как кадровых дипломатов, так и специалистов, найденных вне дипломатической системы. Двигаемся дальше", - написал он.

Напомним при этом, что объявляя в марте об открытом отборе кандидатов на должности послов, Кулеба сообщал о 21, а не 16 вакантной должности. Согласно же сайту МИД, тогда там искали потенциальных послов в 20 странах: Алжир, Ангола, Ботсвана, Армения, Гана, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Ирак, Иран, Кот-д'Ивуар, Ливан, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, Оман, Руанда, Судан, Танзания, Филиппины и Чехия.