Кулеба завершив відбір потенційних послів України "зі сторони": найбільше заявок подав бізнес

Міністр закондонних справ Дмитро Кулеба 16 серпня завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший відкритий набір на такі посади. Про це очільник дипломатичного відомства повідомив на своїй сторінці у Instagram.

За словами міністра, з березня, коли було розпочато відбір, МЗС отримало та опрацювало 1104 заявки. 30% з них подали представники ділових кіл, 12% - науковці та викладачі, 7% - ветерани, військові, представники сектору безпеки та оборони, 7% - чинні та колишні дипломати.

Крім того, заявки подавали адвокати та правозахисники, представники громадянського суспільства, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші категорії громадян.

"Всі завжди хочуть швидких результатів. І я не виняток. Але ми розуміли з самого початку, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури. Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим", - зазначив Кулеба.

Він вказав, що саме через це з понад 1 тисячі заявок було відібрано лише шістнадцять, але це, за оцінкою чиновника, дійсно кваліфіковані, мотивовані і "дуже потужні" кандидати.

"Далі я поінформую президента про результати відкритого відбору. В дипломатії є принцип - нічого не погоджено, поки все не погоджено. Тому не можу розповідати про конкретних кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій процесу", - пояснив очільник МЗС.

Натомість він запевнив, що відібрані люди є "кращими з кращих", адже конкурс був, по суті, 69 людей на місце: всі вони дуже різні, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні.

"Робота посла - фахова та відповідальна, тому і вимоги такі високі. Пошук і призначення послів України за кордоном - це загалом складний і достатньо тривалий процес. Раніше він також був закритим. Відкритий набір ламає цю традицію та дає рівні шанси усім, хто має здібності, компетенції та амбіції", - додав Кулеба.

Міністр наголосив, що перед українською дипломатією стоять надзвичайно складні, амбітні та масштабні завдання, тому склад дипломатичної служби потрібно посилювати та розширювати, особливо у Африці та Азії.

"Потребуємо також більше фахових кандидатів, які знають, як залучати інвестиції та просувати експорт. Все це за рахунок як кадрових дипломатів, так і фахівців, знайдених поза межами дипломатичної системи. Рухаємося далі", - написав він.

Нагадаємо при цьому, що оголошуючи в березні про відкритий відбір кандидатів на посади послів, Кулеба повідомляв про 21, а не 16 вакантну посада. Згідно ж сайту МЗС, тоді там шукали потенційних послів у 20 країнах: Алжир, Ангола, Ботсвана, Вірменія, Гана, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Ірак, Іран, Кот-д’Івуар, Ліван, Малайзія, Мозамбік, Норвегія, Оман, Руанда, Судан, Танзанія, Філіппіни та Чехія.