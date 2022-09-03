Лидером "слуг народа" на Закарпатье после увольнения скандального нардепа Тищенко утвердили главу ОВА

Новым лидером Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" стал начальник областной военной администрации Виктор Микита. Об этом сообщила в соцсетях глава партии, депутат Верховной Рады Елена Шуляк.

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"Сегодня на собрании Закарпатской областной организации политической партии "Слуга Народа" большинством голосов председателем областной организации избрали Виктора Микиту, руководителя ОВА. Поздравляю с новой должностью и желаю вдохновения на все добрые дела, приближающие нашу победу!" – отметила она.

Напомним, что еще в июле Шуляк досрочно прекратила полномочия своего коллеги по парламентской фракции Николая Тищенко в качестве главы Закарпатской областной организации "Слуги народа".

Она прямо заявила, что приняла также решение из-за его имиджа скандалиста, отметив, что в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой для помощи фронту и укрепления тыла, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".

Исполняющим обязанности главы областной организации политсилы Шуляк назначила Микиту, которого обязала обеспечить проведение собрания облорганизации для избрания ее нового руководителя. Отметим, что Микиту президент Владимир Зеленский назначил руководить Закарпатской областью 10 декабря 2021 года.

Напомним также, что лидер "Слуги народа" не единственная в ее фракции в Раде, кто недоволен Тищенко: так, Марьяна Безугла в июле заявляла о намерении добиться исключения коллеги из фракции и партии.